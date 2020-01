Ci siamo, Justin Carter approda a Varese

Justin Carter è stato un membro importante della Dinamo Sassari che lui scorso anno è arrivata ad una gara-7 di distanza dal vincere il suo secondo scudetto. Ha comunque vinto la FIBA Europe Cup, primo sigillo internazionale della società sarda.

Ora Carter è pronto a tornare in Italia, precisamente alla Openjobmetis Varese, come annunciato dal suo agente David Pick con un tweet criptic e confermato poi da Sportando. Varese ha appena rilasciato Peak che si è accasato in Romania.