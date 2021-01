Dinamo Sassari, aggregato per gli allenamenti il sassarese Massimo Chessa

La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, a partire da oggi, il sassarese Massimo Chessa è aggregato al gruppo agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco. Per il play-guardia classe 1988 quello del PalaSerradimigni è un parquet di casa visto che già giovanissimo ha vestito la maglia biancoblu in Legadue per poi essere tra i protagonisti dello storico triplete della stagione 2014-2015. A partire da oggi agli ordini di coach Pozzecco ci saranno tre sassaresi: Chessa si unisce infatti a Spissu a Re.

–

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna