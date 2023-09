La Dinamo comunica che sarà aggregato per il resto della preseason l’ala olandese classe 1998 Dylan Van Eyck, l’anno scorso prima a Chiusi in A2 e poi in Leb Gold in Spagna. Il prodotto di Iona, allenato anche da Rick Pitino nel MAAC Rs Champions, è appena atterrato in Sardegna e sarà già a disposizione di coach Bucchi per l’allenamento di domani, aumentandone così l’intensità viste le defezioni di questo periodo.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna