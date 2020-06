Dwayne Evans farà coppia con Cooley: i Ryukyu Golden Kings pescano a Sassari di nuovo

La Dinamo Sassari sta vivendo un terremoto, inaspettato fino a qualche giorno fa.

Coach Pozzecco ha deciso di non continuare con la squadra sarda, sembra per problemi insorti con Sardara e la dirigenza: il tutto sembra nato per la mancata conferma di Dwayne Evans e il mancato arrivo di Vasa Pusica, che sembravano entrambi già pronti a vestire la maglia della Dinamo per la stagione 2020/21.

I Ryukyu Golden Kings, però, dopo aver soffiato Jack Cooley lo scorso anno, ora farà spesa di nuovo in Sardegna, portandosi via uno dei migliori giocatori dell’ultima LBA, Dwayne Evans appunto. Percepirà 400mila dollari a stagione, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il 28enne statunitense ha tenuto medie di oltre 14 punti e 7 rimbalzi in Serie A, punti saliti a 15.3 in Champions League.

Okinawa è una delle sedi del mondiale 2023 e infatti nel giro di qualche mese dovrebbe avere a disposizione un’arena da oltre 10 mila posti, rispetto a quella attuale che supera di poco i duemila.