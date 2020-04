Ethan Happ tra passaporto italiano e sfida Virtus – Olimpia per prenderlo

Ethan Happ è stata la vera rivelazione del campionato con la Vanoli Cremona, dopo esser arrivato in prestito dall’Olympiacos.

Mario Scotti, suo agente in Italia, ha parlato a La Provincia. Ha detto che non resterà alla Vanoli dopo una stagione da 18 punti, 9 rimbalzi e 2.5 assist con il 63% abbondante da 2 e che ha già molte offerte dall’Italia – Virtus Bologna ed Olimpia Milano su tutte – e pure dall’Europa, sebbene il cartellino resti in mano all’Olympiacos che lo cederebbe solo in prestito. La partenza quasi certa di Milutinov, però, potrebbe addirittura convincere la dirigenza greca a riportarlo al Pireo dove ha ancora un anno di contratto.

E poi la bomba: “I bisnonni di Ethan sono siciliani, quindi stiamo lavorando per fargli prendere il passaporto italiano che gli farebbe cambiare il suo status e valore sul mercato”.

Ethan Happ è nato a Milan, città dell’Illinois nel 1996. Finalmente un lungo in ottica nazionale?