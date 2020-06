Fortitudo – Banks ci siamo, la conferma del Presidente di Brindisi

“Purtroppo Adrian Banks ha scelto Bologna. Abbiamo fatto un’offerta che quando l’abbiamo spedita i miei più stretti collaboratori mi hanno detto che ero impazzito. Però volevo provare a firmare un patto a vita con Adrian. Fargli finire la carriera qui a Brindisi. Però nel basket la gratitudine non esiste. Abbiamo preso un giocatore quasi a fine carriera due anni fa che veniva da due stagioni incolori in Israele. Lo abbiamo fatto diventare l’MVP ed il capocannoniere della scorsa stagione. Abbiamo fatto due annate meravigliose che rimarranno nel cuore credo anche di Adrian. Ma il giocatore e la sua famiglia hanno scelto una nuova avventura in una città come Bologna. La cosa ci dispiace ma ci farà ripartire di slancio con una nuova programmazione”.