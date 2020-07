Fortitudo Bologna: Sims se ne va, ai dettagli per Ethan Happ

La Fortitudo Bologna ha registrato la partenza di Henry Sims diretto in Sud Corea, ma sembra aver già trovato il sostituto.

Come riportato da Radio Bologna Uno, questo risponde al nome di Ethan Happ, visto quest’anno con la maglia della Vanoli Cremona.

Happ non è stato confermato dall’Olympiacos e l’opportunità di giocare la Champions League in una piazza importante come Bologna avrebbe fatto la differenza. Happ in questa stagione 18 punti, 9 rimbalzi e 2.5 assist tirando con il 63% da 2.