Fortitudo, ci siamo per il ritorno di Jasmin Repesa!

Jasmin Repesa è l’uomo giusto secondo la dirigenza della Fortitudo Bologna.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti da Antimo Martino negli ultimi anni, non ha esperienza europea. E questo sembra il punto che ha portato alla decisione di non esercitare l’opzione per il prossimo anno (scadenza entro il 15 giugno). Repesa guiderà quindi la Fortitudo nella prossima Champions League, al ritorno dopo in Europa dopo 10 anni.

Il coach croato potrebbe firmare un annuale (Il Resto del Carlino) oppure un biennale con opzione per il terzo (Sportando). Nei prossimi giorni è attesa ufficialità della rescissione con Martino e la nuova firma con Repesa.