Fortitudo prova a pescare a Cremona: si punta un terzetto italiano

La Vanoli Cremona deve ancora capire cosa fare del suo futuro, ma la possibilità di un’autoretrocessione prende sempre più forma. Intanto, dopo aver lasciato andare Meo Sacchetti, potrebbe privarsi anche degli italiani Ruzzier, Akele e Diener tutti nel radar della Fortitudo Bologna, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino. Dovrebbe invece rimanere Pietro Aradori, come lui stesso ha scritto su Instagram.

Per quanto riguardo il più esperto play, era stato lo stesso Travis a proporsi, mentre per il triestino classe ’93 Ruzzier sarebbe un ritorno alla Fortitudo Bologna (in prestito dalla Reyer, un anno prima dell’approdo a Cremona).

Novità assoluta sarebbe invece Nikola Akele, che quest’anno ha mostrato una crescita evidente chiusa con 7.6 punti e 4.2 rimbalzi in 21′, con un high di 21 punti contro Varese.

Dovrebbe essere in uscita Rok Stipcevic, che potrebbe tornare in Croazia, dopo una stagione al di sotto delle aspettative (3.5 punti e 1.7 assist in 18′)