Fortitudo: Sacchetti lascia Cremona, ora la firma è ad un passo

Secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport, il coach della nazionale Romeo Sacchetti sarebbe il prossimo allenatore della Fortitudo. Già pronto un contratto biennale.

Sacchetti ha chiesto di uscire dal contratto con la Vanoli per accasarsi a Bologna sponda Fortitudo, andando così a sostituire il posto lasciato libero da Martino.

In quel caso sarebbe da capire il futuro di Pietro Aradori (ancora due anni di contratto), visto che si ritroverebbe come allenatore lo stesso che lo ha allontanato dalla nazionale, non permettendogli di inseguire il sogno mondiale.

Tutto ciò sarebbe a dir poco clamoroso, dopo le voci delle ultime ore che davano Repesa come favorito numero uno per il ritorno alla Effe.