Germani Brescia, in dirittura d’arrivo ci sono Dusan Ristic e TJ Cline

La Germani Leonessa Brescia è pronta a chiudere con due elementi per continuare a restare ad alti livelli anche in Eurocup. Secondo l’edizione odierna del Giornale di Brescia, la Germani ha definito l’accordo con Dusan Ristic e manca poco alla firma anche di TJ Cline.

Il centro serbo classe ’95 è cresciuto tra FMP e Stella Rossa, ma nella sua pur giovane carriera ci sono anche esperienze in NCAA ad Arizona e in Kazakhstan con l’Astana, con la quale ha vinto il titolo nazionale in questa stagione. In VTB League ha tenuto una doppia doppia di media con 15.7 punti e 10.9 rimbalzi, tirando con il 60% da 2.

Per l’ala forte americana con cittadinanza israeliana, invece, una stagione importante con Hapoel Holon, anche in ambito europeo con la Champions League. TJ Cline ha giocato in NCAA tra Niagara e Richmond prima di venire in Europa dove ha vestito la maglia del Galatasaray per qualche partita e poi è passato a Holon, dov’è rimasto tre anni. In quest’ultima stagione 10.1 punti, 5.4 rimbalzi e 3.1 assist in Champions, con il 53% da 2 e 33% dall’arco.