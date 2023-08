Gevi Napoli, l’ex Stella Azzurra Dut Mabor aggregato per la preseason

By

La Gevi Napoli Basket comunica che il giocatore di origine del Sud Sudan, Dut Biar Mabor, si aggrega al gruppo per il lavoro di pre-season.

Centro di 216cm, classe 2001, Dut é di formazione cestistica Italiana, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma. Ha terminato la stagione al Pärnu, in Estonia, con 9 partite giocate, 4,9 punti, in 15,4 minuti di media giocati, e 6,2 rimbalzi.