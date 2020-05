Il croato Hrvoje Peric lascerà l’Allianz Trieste

Lo scorso anno Hrvoje Peric si accordò per un rinnovo biennale, ma l’ala croata non lo onorerà e lascerà comunque l’Allianz Pallacanestro Trieste in estate. La società sta riducendo al massimo i costi dopo la batosta dello stop causato dal coronavirus, secondo quanto riferito dal sito croato Crosarka.com

L’ala 35enne potrebbe decidere di tornare in patria dopo dieci anni passati al di fuori della Croazia: per lui un anno a Malaga e nove in Italia, dalla Benetton alla Vanoli alla Reyer e gli ultimi due anni a Trieste.

Nella sua carriera, Peric ha vinto uno scudetto e una FIBA Europe Cup con Venezia, mentre con Spalato ha vinto campionato e Coppa di Croazia.