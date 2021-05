Il giocatore classe ’97 Leonardo Totè potrebbe aver già giocato la sua ultima partita in maglia Fortitudo Bologna per questa stagione. Stasera è in dubbio per la trasferta di Trieste in quanto c’è l’accordo per finire la stagione in Liga ACB con la maglia del Retabet Bilbao.

La squadra basca è penultima in classifica e quindi in zona retrocessione, però ha dovuto rinviare parecchie partite a causa di un focolaio covid. Bilbao deve giocare martedì con Gran Canaria, sabato con Fuenlabrada, martedì prossimo con Burgos e le ultime due con Real Madrid e Badalona.