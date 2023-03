Luca Baraldi: “La Virtus Bologna vuole rinnovare Milos Teodosic, Marco Belinelli e Alessandro Pajola. Avanti con Scariolo”

Luca Baraldi, CEO della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato al Corriere riguardo il mercato della prossima stagione:

“Stiamo cercando di allungare la durata degli ingaggi di giocatori fondamentali per noi come Alessandro Pajola, Marco Belinelli e Milos Teodosic. Sono molto importanti per noi e vogliamo averli con noi anche la prossima stagione. Il Dottor Zanetti ed io abbiamo un grande senso di riconoscenza nei loro confronti e con loro abbiamo ottenuto tanti grandi risultati. Sergio Scariolo? Ci sta guidando in maniera seria e competente e ha un altro anno di contratto con noi.”