Luigi Longhi: “Alessandro Gentile? Non credo rimarrà a Trento la prossima stagione”

Alessandro Gentile non continuerà a Trento la prossima stagione.

Luigi Longhi, presidente della Dolomiti Energia Trento, ha dichiarato così ad All-Around:

“Non penso rimanga. E’ difficile che possa rimanere: le sue ambizioni, probabilmente, sono altre. Poi dipenderà dalle sue volontà. Io penso si sia trovato molto bene a Trento, e noi ci siamo trovati bene con lui. E’ stato veramente un esempio per molti giovani, si è inserito in maniera perfetta. Non lo dico giusto per dire: se non fosse così non direi nulla. Lo dico perché ci credo.”