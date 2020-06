Luis Scola aveva detto di essersi trovato bene a Milano, ma di non voler più continuare in EuroLega.

A 40 anni compiuti, “Luisito” vestirà quindi la maglia della poco lontana Varese, squadra che non sarà impegnata in Europa. L’obiettivo di Scola è quello di restare competitivo per raggiungere le Olimpiadi di Tokyo, alle quali la sua Argentina è già qualificata in virtù dell’argento mondiale dello scorso settembre.

Lo riporta Il Corriere della Sera.