Marco Legovich nuovo assistente della Openjobmetis Varese

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio di Marco Legovich che dalla prossima stagione entrerà a far parte dello staff tecnico biancorosso. Classe 1992, Legovich è un coach giovane ma che ha già maturato tanta esperienza in Serie A (è stato assistente e capo allenatore alla Pallacanestro Trieste per ben 8 anni) oltre ad aver rivestito il ruolo di assistente dell’Italbasket Under 20 nelle ultime due edizioni degli Europei di categoria.

Marco Legovich, assistente allenatore Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Sono estremamente felice per questa nuova opportunità. Per me si tratta di una grande occasione di crescita personale e professionale in una piazza come Varese che oltre ad avere una valenza storica importante a livello nazionale, negli ultimi anni si è data un respiro internazionale grazie al nuovo corso firmato Luis Scola che sta facendo un qualcosa di davvero innovativo e strutturato. Nelle ultime settimane ho avuto modo di confrontarmi personalmente anche coach Bialaszewski che è stato molto diretto ed onesto nel presentarmi il progetto tecnico; sono pronto a mettermi in gioco con grande umiltà e disponibilità per aiutare sia lui che il club a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia nei miei confronti; non vedo l’ora di arrivare in città e di conoscere i tifosi biancorossi».

UFF.STAMPA PALL.VARESE