Martino scavalca Bucchi nel dopo Buscaglia

Capovolgimento in casa Pallacanestro Reggiana, ora è Antimo Martino il candidato forte per la panchina biancorossa.

Se fino a 24 ora fa sembrava tutto presagire nell’arrivo di Bucchi, ora invece la virata sul coach della Fortitudo è di quelle forti. Da Bologna arrivano segnali forti che sia tutto fatto per Repesa, ed ecco che allora che il tecnico si potrebbe subito accasare in quel di Reggio.

Perché meglio Martino di Bucchi? La nuova dirigenza vorrebbe iniziare qualcosa di nuovo partendo da zero, vedi il restyling completo sia nella com pagine societaria che in quella tecnica. In questa ottica il nome di Martino sarebbe quello più ad ok per intraprendere questa strada.

Comunque fanno sapere da Via Martiri della Bettola, il nome sarà annunciato a fine settimana.