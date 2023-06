Michael Arcieri non è più il GM di Varese. A breve l’annuncio di Trieste

Pallacanestro Varese comunica che dalla prossima stagione Michael Arcieri non sarà più il General Manager del club biancorosso.

Entrato in società nel gennaio del 2022, Arcieri ha saputo calarsi perfettamente nella realtà varesina creando con città e tifosi un forte legame. Dal punto di vista sportivo, invece, ha contribuito in maniera fondamentale agli ottimi risultati conseguiti dalla Openjobmetis nel corso della passata stagione che gli sono valsi il premio di Miglior Dirigente dell’anno.

Il club intende ringraziare Mike per quanto fatto in biancorosso ed augurargli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Luis Scola, CEO Pallacanestro Varese: «Michael è stata la prima persona che ho portato in Pallacanestro Varese quando ho iniziato la mia avventura qui ed è stato un pezzo cruciale del nostro successo. Non saremmo mai arrivati così lontani senza di lui. Ora è il momento per lui di percorrere la sua strada e di sviluppare le sue idee; le persone e la famiglia di Pallacanestro Varese non possono che augurargli il meglio per la sua carriera».

Michael Arcieri: «Questi ultimi diciotto mesi sono stati per me tra i più emozionanti della mia vita. È stato bello e stimolante lavorare con una leggenda vivente come Luis e confrontarmi con imprenditori dello spessore di Toto Bulgheroni nonché rapportarmi quotidianamente con tutto il meraviglioso staff tecnico ed amministrativo. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati a Pallacanestro Varese ed alla città di Varese per l’affetto e l’accoglienza dimostrateci sin da subito ed in particolar modo ai calorosissimi tifosi che con tanta forza e tenacia sono stati di grande supporto a tutti noi ogni giorno. Oggi le nostre strade si dividono ma ci sono emozioni e ricordi di questa magica stagione che per sempre conserverò nel cuore».

In attesa che venga individuata una figura professionale che andrà a sostituire Arcieri, tutte le responsabilità operative fino ad oggi in capo a lui saranno ripartite tra più risorse già presenti all’interno dell’organigramma societario.

Uff stampa Pallacanestro Varese