Milano-Cantù, la sala stampa: le parole di Messina e Pancotto

Di seguito le parole di Messina e Pancotto al termine della sfida vinta da Milano 101 a 71 contro Cantù.

Coach Ettore Messina ha commentato così la vittoria su Cantù con la quale l’Olimpia ha cominciato la sua stagione ufficiale: “Credo sia stata una buona partita – dice il Coach -, giocata con aggressività fisica e muovendo la palla in attacco contro una Cantù che è sempre squadra molto ben organizzata. E’ ovvio che sappiamo di essere più forti, ma poi si tratta di dimostrare sul campo questa teorica maggior forza di cui disponi. I nostri 25 assist sono un bell’inizio, lo è stato allo stesso modo aver potuto dividere i minuti tra tutti i giocatori. Adesso torniamo a lavorare in vista della seconda partita”.

Di seguito il commento post partita di coach Cesare Pancotto, capo allenatore dei biancoblù:

“Parto dai complimenti a Milano, che sono sicuro ci onererà anche in EuroLega perché credo sia una squadra pensata e strutturata per fare bene anche nel massimo campionato europeo. Sarà senza dubbio la bandiera per il basket italiano. Detto questo, a noi non piace perdere. Tanto meno di trenta punti. Tuttavia, dobbiamo prendere in considerazione due livelli differenti di preparazione che hanno avuto le due squadre. Poi, c’è il vissuto e l’esperienza della formazione di Ettore Messina, che innesca una serie di fattori. Le differenze maggiori tra noi e loro credo si siano viste ampiamente in difesa: nell’uno contro uno, nella difesa sul tiro da tre e a protezione dell’area dei tre secondi quando eravamo noi ad attaccare. Abbiamo pagato un po’ tutto, però abbiamo visto anche qualcosa su cui poter lavorare e qualcosa su cui migliorare”.

