La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Trey Kell per come ha aiutato la squadra, dentro e fuori del campo, nel corso della stagione e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro.

La Pallacanestro Olimpia Milano augura a Troy Daniels tutto il meglio possibile per il suo futuro e lo ringrazia per la professionalità mostrata nel corso della stagione trascorsa insieme, in cui ha contribuito alla conquista della Coppa Italia e dello scudetto.

Uff.Stampa Olimpia Milano