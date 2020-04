Olimpia Milano e Real Madrid fortemente interessate ad Alberto Abalde

Alberto Abalde diviso tra Valencia, Real Madrid e Olimpia Milano.

La guardia spagnola è al centro di numerosi rumors di mercato, dopo la sua ottima stagione in maglia Taronja. L’Olimpia Milano ha chiesto informazioni su Abalde, cercando di capire la volontà del giocatore.

Abalade è in scadenza di contratto ma con opzione di rinnovo da parte del Valencia. Lo stesso club vorrebbe cercare di prolungare il contratto in modo importante. Dalla parte del club, c’è fiducia perché il giocatore si trova bene ed ha anche la sorella nella squadra femminile del Valencia (Tamara Abalde).

Il Real Madrid è sempre interessato ai talenti spagnoli e per questo Pablo Laso ha fatto capire che apprezzerebbe un giocatore come Abalde nel suo roster. Al termine di questa stagione sarà probabile l’addio di Carroll, Mejri e Thompkins (probabilmente anche Reyes) e il Madrid sta valutando come sostituirli.

Tornerà dal prestito alla Joventut Klemen Prepelic, che ha fatto benissimo con i catalani e debutterà il giovane talento del baloncesto spagnolo Carlos Alocén, in arrivo da Zaragoza.

Situazione tutta da valutare.