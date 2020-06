Olimpia Milano, giorni decisivi per la coppia Datome – LeDay

In casa Olimpia Milano, nonostante il grande mercato già fatto, ora si è pronti a chiudere per altre due importanti aggiunte. Si tratta di Luigi Datome e di Zach LeDay.

Il capitano azzurro Gigi Datome è ormai in uscita dal Fenerbahçe e ha sul piatto un’offerta triennale dall’Olimpia Milano. Si saprà meglio martedì l’evoluzione con la compagine turca e il successivo suo attivo sotto la Madonnina, ma ormai sembra davvero che manchino solamente le firme tra Datome e l’Olimpia.

L’altro nome è quello di Zach LeDay, ala/centro che di sicuro non resterà allo Žalgiris Kaunas: ha offerte da mezza EuroLega, su tutti il Maccabi Tel Aviv, ma ormai l’Olimpia Milano ha fatto il passo decisivo per accaparrarselo.

I due annunci potrebbero arrivare già nel corso della settimana, ma per LeDay potrebbe servire qualche giorno in più. Per l’ufficialità di Shavon Shields, invece, si attende solamente la fine del campionato spagnolo, con il suo Baskonia che oggi gioca la semifinale e, nel caso di successo, martedì sarà impegnato in finale.