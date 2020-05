Olimpia Milano: il riassunto delle voci di mercato

La nozione ormai comune secondo cui, per avere una squadra forte quando inizia la stagione in autunno, devi iniziare a muoverti in primavera, è ora chiaramente amplificata dalla mancanza di attività agonistica. I front office, quindi, possono concentrarsi molto più di prima sulle manovre di mercato per la stagione 2020-2021. Per questo motivo, si sono rincorse le voci di mercato più disparate in relazione a tutte le società partecipanti all’Eurolega, essendo, evidentemente, quelle con più budget disponibile, e l’Olimpia Milano non ha fatto eccezione.

Proviamo a fare un riassunto di tutto ciò che è stato riportato nelle scorse settimane da svariate fonti, tra la stampa nazionale e internazionale e i vari esperti di mercato su Twitter.

Malcolm Delaney: il play statunitense ha lasciato ufficialmente il Barcellona, e sono diverse le fonti secondo cui Messina sarebbe fortemente interessato ad averlo. Probabilmente, dopo aver visto che un giocatore come Mack non era adatto al contesto di squadra che si è creato e aver notato la discontinuità di Sykes a livello EuroLega, il coach è disposto a puntare forte su una personalità ingombrante ma che è chiaramente necessaria per far girare la squadra.

Derrick Williams: sul lungo ora in forza al Fener, si diceva che fosse già la prima scelta di Messina per questa stagione, e che Aaron White fosse un ripiego, per cui è normale che ora ci si immagini un nuovo assalto all’ex Bayern, visto che non sembra essersi inserito al meglio negli schemi di Obradovic.

Davide Moretti: Sportando sostiene che il giocatore abbia in mano un’offerta biancorossa pluriennale, e che, a questo punto, la palla sia in mano a lui e che sia liberissimo di scegliere se terminare la carriera in NCAA (manca l’ultimo anno) o se accasarsi all’ombra della Madonnina.

Questi sono i tre nomi su cui c’è la maggior convergenza relavitamente alle voci. Altre piste sono o completamente svanite (Singleton), oppure molto difficili da praticare (Shengelia, Datome, Lorenzo Brown, Shields).

Ovviamente, l’arrivo di nuovi giocatori comporterebbe la partenza di alcuni attualmente a roster. Sotto contratto, al momento, ci sono Rodriguez, Micov, Moraschini, Biligha e Cinciarini, che quindi giocheranno a Milano anche nella prossima stagione. Sugli altri, le situazioni sono diverse e possono cambiare anche a seconda di chi arriverà. si dice che il più vicino al rinnovo sia Tarczewski (pura formalità), mentre il più lontano sia invece Nedovic.