Olimpia Milano non perde tempo: Sykes e Nedovic sono free agent

La EuroLeague ha annunciato la fine della stagione di EuroLega ed EuroCup, motivo per cui iniziano a liberarsi dai contratti molti giocatori.

Inizia subito l’Olimpia Milano che libera Keifer Sykes e Nemanja Nedovic. È atteso nella prossime ore l’annuncio della nuova guardia Davide Moretti.

Sykes era arrivato a gennaio per sostituire Shelvin Mack, mentre il serbo era a roster nelle ultime due travagliatissime stagioni. In uscita anche Drew Crawford, che potrebbe restare in Italia.