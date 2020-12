Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Janis Blums per la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza a giugno 2021.

La società ringrazia Blums per l’impegno profuso e la professionalità mostrata durante i mesi trascorsi in biancorosso e gli fa un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana