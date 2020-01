Paok Salonicco, in arrivo Bobby Brown e Clint Chapman

I bianconeri del Paok Salonicco sono pronti ad ingaggiare due giocatori conosciuti in Italia: l’ex Siena Bobby Brown e il centro di Pesaro Clint Chapman. Lo riporta il sito greco SDNA.gr

Brown arriva dal Mornar Bar dopo aver segnato quasi 26 punti di media in Cina, mentre per il centro in Serie A sono 11.5 punti con il 63% da 2 ed il 31% dall’arco.

Brown è uno dei pochi giocatori ad aver vestito entrambe le maglie delle squadre di Salonicco: il prossimo 5 gennaio c’è proprio il derby tra Aris e Paok.

La squadra bianconera è partita male in campionato – sole 3 vittorie in 13 gare – e ha circa 350mila euro di debito, ma il patron Savvidis è pronto a salvare la società e dare ulteriori soldi per permettere i due nuovi innesti.