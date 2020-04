Paul Eboua torna alla Stella Azzurra: “Vediamo come va il draft NBA, poi decido cosa fare”

Paul Eboua è iscritto al draft NBA che si svolgerà probabilmente ai primi di agosto ed è previsto tra fine secondo giro, anche se rischia di non rientrare tra i migliori 60 giovani scelti. “Prima di tutto vediamo se verrà scelto al draft, poi considero le alternative, ma probabilmente o torno in Europa oppure vado in Australia”, ha rivelato. Il talento italo-camerunense ha pure annunciato che non tornerà alla VL Pesaro il prossimo anno.

Paul Eboua ha ancora una stagione rimanente nel suo contratto con la Stella Azzurra Roma.