Per sostituire Massenat, Pesaro pensa a Gerald Robinson a gettone

Dopo averci provato in estate, in questa settimana successiva all’infortunio di Frantz Massenat, pare che la Carpegna Prosciutto abbia formulato un’altra offerta di contratto a Tommaso Baldasso, che proprio in queste ore si è accasato a Bologna in sponda Fortitudo.

Secondo Superbasket però, l’alternativa al giocatore italiano è stata individuata, ed è proprio un ex compagno di squadra del giovane playmaker romano; dopo il fallimento della Virtus Roma infatti, anche Gerald Robinson potrebbe rimanere in Italia e sposare la causa pesarese che ha deciso di intervenire sul mercato degli esterni. Il giocatore americano ha rifiutato da poco l’offerta che gli è stata inoltrata da Scafati e questo potrebbe essere un buon segnale per la Carpegna Prosciutto che offrirebbe nuovamente al giocatore il palco della massima serie.

Nelle partite disputate, il ventituenne di Nashville aveva fatto segnare 12 punti 2.3 rimbalzi e 3.4 assist a gara, producendo come Massenat che fino ad ora aveva le stesse statistiche, ma con un assist in meno.