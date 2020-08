Poeta più Mian: comincia a prendere forma la nuova Vanoli Cremona

Come riportato da La Provincia il GM Flavio Portaluppi ha chiuso per il duo Giueppe Poeta e Fabio Mian, per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno a casa dopo 3 stagioni in giro per l’Italia.

Per il resto si lavora sui nomi noti, dal play David Cournooh, all’ala piccola Luca Campogrande. Per il pacchetto lunghi trattative serrate con Daniele Magro, Marco Cusin e Giga Janelidze

Per chiudere resta aperto uno spiraglio per Travis Diener da cui si attende una risposta definitiva nei prossimi giorni.