Ponitka saluta Reggio Emilia e vola al Panathinaikos

Sembra ormai deciso il futuro di Mateusz Ponitka che questa estate aveva firmato questa estate un contratto per 2 mesi con la Pallacanestro Reggiana. A confermare questa indiscrezione è Francesco Pioppi del “Carlino Reggio” ma era tutto il giorno che le notizie si inseguivano su un suo non arrivo a Reggio Emilia e bisognava solo attendere il nome della sua nuova squadra . Le ottime prestazioni all’europeo hanno fatto aprire gli occhi alle squadre di Eurolega che gli hanno fatto la corte e che nelle prossime ore diventerà ufficiale il suo passaggio al Panathinaikos. La cifra che è servita per la rescissione del contratto è intorno ai 100.000 euro, non male per le casse reggiane che ora dovranno reinvestire per cercare un sostituto.