Reggio Emilia, ai dettagli l’arrivo di Petteri Koponen

Dopo il rinforzo di Dominique Sutton, la UNAHOTELS Reggiana non è contenta e firmerà a breve un altro veterano, stavolta nel ruolo di guardia.

Si tratta del 32enne Petteri Koponen, che tornerebbe in Italia dopo il quadriennio alla Virtus Bologna. Il finlandese è ancora al Bayern Monaco, ma da molti mesi è fuori rosa e nemmeno con Trinchieri è riuscito a tornare in squadra. I bavaresi, quindi, non avrebbero problemi a risolvere il contratto, per altro in scadenza, permettendogli di firmare con Reggio Emilia.

Dopo aver debuttato in patria tra i pro e il quadriennio alle Vu Nere, Petteri Koponen ha giocato con il Khimki Mosca per quattro anni, con il Barcelona altri due ed infine il Bayern Monaco dal 2018.