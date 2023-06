By

La Pallacanestro Reggiana ha scelto Dimitris Priftin come coach per la prossima stagione, ma fino ad allora il prescelto era Mario Fioretti. Ma cosa è successo allora? C’è lo spiega Luca Delbue nel suo blog “www.dimensionebasket1.blogspot.com” di come sono andate le cose:

https://dimensionebasket1.blogspot.com/2023/06/il-retroscena-il-mancato-arrivo-di.html