La notizia era nell’aria dopo la storia messa ieri sui social, in seguito all’esonero di coach Djordjevic.

Stefan Markovic ora se ne andrà sicuramente, come anticipato dal giornalista super affidabile Donatas Urbonas. Il play serbo potrebbe aver aperto una rivoluzione in casa Virtus Segafredo Bologna, dove ora anche Milos Teodosic e Julian Gamble sono in bilico.

In nove gare di LBA, Stefan Markovic ha segnato 7.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.5 assist in 22′ di utilizzo medio.