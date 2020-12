Si muove la Fortitudo Bologna: è fatta per Dario Hunt. Nel mirino anche Baldasso

Dario Hunt è il rinforzo scelto dalla Fortitudo Bologna.

L’americano, svincolato dopo la scomparsa della Virtus Roma, è ai dettagli con la Effe, come riportato da Repubblica e confermato a BasketInside. L’americano non dovrebbe essere l’unico rinforzo per gli uomini di Dalmonte.

Tommaso Baldasso è il nome caldo per rinforzare il pacchetto guardie. L’italiano, ex Virtus Roma anche lui, è uno dei giocatori più importanti sul mercato ed ha attirato l’interesse di numerose squadre di Serie A e non solo.