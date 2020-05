Sirene NBA per Austin Daye, uscirà dal contratto con la Reyer Venezia?

Austin Daye potrebbe clamorosamente tornare in NBA e quindi uscire dal contratto con la Reyer Venezia (data fissata per il 30 giugno), secondo quanto riporta Sportando. La stella orogranata è in contatto con una franchigia e potrebbe quindi tornare oltreoceano, dove ha già vestito le maglie di Pistons, Grizzlies, Raptors, Hawks e Spurs – dove vinse il titolo con Belinelli, anche se giocando pochissimo. Nel 2011 a Detroit ha segnato 7.5 punti di media in 20′ (entrambi record personali), ma per il resto poco impatto in NBA per lui.

L’ala 32enne ha segnato 14 punti di media in questa Serie A, cifre scese intorno ai 10 punti in Eurocup.

Con la squadra lagunare Austin Daye ha vinto uno scudetto (MVP delle Finali), una Coppa Italia (MVP della manifestazione) e una FIBA Europe Cup.