UFFICIALE – La Tezenis Verona annuncia Justin Simon

La Tezenis Verona ha ufficializzato la firma dell’americano Justin Simon fino al termine della stagione. Simon, classe 1996, ha da poco chiuso la propria esperienza nel campionato australiano vincendo il titolo con la maglia dei Sydney Kings. Ala piccola di 196 centimetri, sarà a Verona una volta completate le procedure per l’ottenimento del visto di ingresso.

Simon ha trascorso i primi tre anni della sua carriera liceale alla Temecula Valley High School, nella sua città natale, Temecula, in California. In seguito ha giocato la stagione da senior alla Brewster Academy di Wolfeboro, nel New Hampshire, dove ha guidato la squadra a un record di 34 vittorie e 1 sconfitta, conquistando il titolo NEPSAC Class AAA e il National Prep Championship, e chiudendo con una media di 12,5 punti, 5,0 rimbalzi e 3,5 assist a partita.

Dopo la sua stagione da freshman con Arizona, è passato a St. John’s fino al 2019, anno in cui ha concluso la sua esperienza al college. È qui che ha trovato continuità di minutaggio, chiudendo i due anni con 12.2 e 10.4 punti di media. Con i Chicago Bulls ha partecipato nel 2019 alla Summer League, per poi aggiungersi al roster per il training camp. È stato successivamente assegnato all’affiliata G League della squadra, i Windy City Bulls, con cui ha chiuso con una media di 12,8 punti a partita.

Ha giocato la sua prima stagione in Australia nel 2020-21, con la maglia degli Illawarra Hawks, chiudendo il campionato con il titolo personale di “Best defensive player”. La stagione successiva ha trascorso la sua prima esperienza in Bundesliga tra Ulm e Ludwigsburg, con quest’ultima squadra conquistando il terzo posto in Champions League (stabilendo il record di punti nella BCL Final Four, 27 contro l’Hapoel Holon) e il titolo personale di “BBL Best Defender”: per lui 13.5 punti di media, 5.8 rimbalzi e 1.9 assist a gara.

È tornato in Australia nell’estate del 2022, con i Sydney Kings. Ha chiuso la stagione con 24.9 minuti di impiego medio a partita e 10.3 punti, contribuendo in maniera sostanziale alla conquista del titolo nazionale.