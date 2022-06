Tortona ringrazia e saluta Jamarr Sanders

By

I tiri liberi, la sera del 29 giugno 2021 in Gara 5 a Torino, che hanno dato concretezza al sogno Serie A. Il canestro decisivo in Gara 5 dei quarti di finale con Ravenna e la rubata nei secondi conclusivi di gara 4 di semifinale contro l’Eurobasket Roma che hanno portato la Bertram Derthona a giocarsi la finale promozione contro la Reale Mutua Torino. Tre istanti simbolo di due anni e mezzo, quelli trascorsi da Jamarr Sanders con la maglia bianconera, ricchi di momenti esaltanti.

Dal debutto, da protagonista assoluto, nel derby contro la Novipiù Casale, alla leadership nelle partite importanti, Jamarr ha lasciato un segno indelebile nella crescita avuta dal Club nelle ultime stagioni.

Sanders ha indossato la canotta numero 22 della Bertram Derthona in 98 occasioni tra tutte le competizioni cui la squadra ha preso parte, contribuendo – oltre alla conquista della promozione in Serie A – anche alla finale di Coppa Italia, al quarto posto in regular season e al raggiungimento della semifinale playoff.

Traguardi che impreziosiscono ulteriormente il legame con un giocatore che verrà sempre ricordato nella memoria dei tifosi tortonesi. La società lo ringrazia e augura a Jamarr le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

