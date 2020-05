Travis Diener: “Se Sacchetti dovesse chiamarmi…”

Travis Diener è ad un bivio della sua carriera, e in entrambi i casi lo vedrà distante dalla Vanoli Cremona. Il playmaker classe ’82 infatti potrebbe seguire il suo mentore Meo Sacchetti alla Fortitudo Bologna, oppure decidere di ritirarsi ufficialmente.

Queste le sue parole a La Provincia di Cremona:

Io devo ancora valutare tantissime cose. Ma non posso negare che per me è difficile pensare di non giocare con Meo. Lui conosce me e io conosco bene lui. Ci capiamo a perfezione, sono sette anni che lui è la mia guida. Avevo smesso di giocare, ho ricominciato con lui e per lui.

Se mi dovesse volere a Bologna è chiaro che sarebbe difficile per me dirgli di no. Cremona però e nel mio cuore. Lì ho passato davvero tre anni bellissimi.