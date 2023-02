Trieste: nota della società sul mercato

“La nostra ricerca punta ora necessariamente solo all’estero, e sta progredendo”. Lo ha dichiarato stamani il GM della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, allo scadere del tempo a disposizione per completare il passaggio di giocatori tra squadre della LBA. “Abbiamo esplorato il mercato nazionale, e in particolare con Verona abbiamo dialogato fino a mezz’ora prima dallo scadere del tempo previsto dal regolamento, ma non si sono concretizzate le condizioni necessarie. A questo punto abbiamo eliminato una variabile dalle nostre riflessioni, quella del mercato interno: continuiamo a cercare il giocatore con le caratteristiche giuste per noi”.

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE