Trieste, presentati i neo arrivati Hickman e Cervi

È stato ufficialmente presentato a stampa e sponsor, nel pomeriggio di oggi, il nuovo rinforzo dell’Allianz Pallacanestro Trieste: Richard Marciano Hickman, meglio conosciuto come “Ricky”, è il secondo rinforzo di mercato per la formazione biancorossa, dopo Deron Washington.

Nella sala stampa dell’Allianz Dome sono intervenuti, oltre al playmaker americano con passaporto georgiano, anche il presidente Mario Ghiacci e il coach Eugenio Dalmasson.

“Oggi è il giorno di Ricky Hickman – ha voluto sottolineare da subito Mario Ghiacci – e abbiamo il piacere di presentarvelo e di ufficializzare il suo arrivo a Trieste, per quanto lo abbiate visto con noi già domenica. Benvenuto Ricky: arrivi a Trieste senza bisogno di presentazioni perché quello che hai fatto in campo, la tua storia, il tuo vissuto lo conosciamo bene. Ti abbiamo scelto per la tua esperienza, per il ruolo che puoi ricoprire nella nostra squadra, il lavoro che puoi svolgere rinforzo dell’Allianz Pallacanestro Trieste. Il nostro percorso infatti continua e so che voi oggi volete parlare non solo di Hickman, ma anche di un colpo di scena accaduto stanotte, che approfondiremo domani. Il messaggio è questo: noi non siamo fermi. Noi siamo in movimento. Noi siamo sul mercato, noi stiamo tutti assieme lavorando per risalire la classifica e Ricky è uno dei tasselli importanti di questo obiettivo. Lo sport è attualità e ciò che è vero oggi non può esserlo domani, siamo qui per cogliere le occasioni”.

“La carriera di Ricky parla da sola – ha confermato anche Eugenio Dalmasson – la sua esperienza e la sua personalità in campo sono proprio quello di cui abbiamo bisogno per uscire dai momenti di fragilità. La scelta per rinforzare la squadra è ricaduta su un giocatore con le caratteristiche giuste, che ha già avuto esperienza in Italia e poi nei top club europei. Sicuramente gli daremo il tempo per integrarsi e per trovare la migliore forma possibile. Ringrazio la Società per averci dato questa opportunità. Il nostro obiettivo resta il mantenere la categoria per la società, per la città e per i nostri sponsor”.

Queste le parole di Ricky ai giornalisti: “Sono davvero felice di essere approdato a Trieste. Ho avuto l’opportunità di parlare di questa piazza con diversi giocatori che conosco e tutti quanti mi hanno subito citato il grande attaccamento dei tifosi e l’organizzazione della Società. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene, già domenica contro i campioni d’Italia in carica credo che abbiamo dimostrato le nostre qualità, soprattutto difensive, e non vedo l’ora di dare il mio contributo per cercare di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.

È stato ufficialmente presentato, nella mattinata di oggi all’Allianz Dome, il terzo rinforzo di mercato dell’Allianz Pallacanestro Trieste: dopo Deron Washington e Ricky Hickman, la formazione biancorossa potrà contare anche su Riccardo Cervi, pivot di 215 centimetri classe 1991 proveniente dalla OpenJobMetis Varese.

A fare gli onori di casa nella sala stampa dell’Allianz Dome, il Presidente Mario Ghiacci, che ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’arrivo di Cervi: “Avete letto del suo arrivo e vi avevo già anticipato nella precedente conferenza stampa di come sia stato un acquisto deciso in pochissimo tempo, consultandomi con i soci e con coach Dalmasson. Ci è bastato un quarto d’ora per capire che era un’occasione che non potevamo lasciarci sfuggire. Quindi eccoci qui a parlare di un arrivo importante, che dimostra lo sguardo al futuro che ha questa Società, la grande voglia di costruire un progetto solido. Riccardo ha fatto vedere grandi cose, non per niente ha vestito diverse volte l’azzurro, ma sono sicuro abbia un potenziale ancora tutto da esprimere e io sono convinto che possa farlo al meglio vestendo i colori di questa città. Ho seguito tutto il suo percorso giovanile e per me è una grande cosa poterlo avere in squadra”.

Di seguito, le parole di colui che avrà il compito di mettere in condizione Cervi di rendere al meglio, coach Eugenio Dalmasson: “Quello che mi piace molto dell’arrivo di Riccardo, al di là del discorso tecnico, è la comune voglia di dimostrare il nostro reale valore: da parte sua la necessità di far vedere le sue qualità e le sue doti, da parte nostra il voler finire la stagione meglio di come l’abbiamo iniziata, superando le fragilità che ci hanno portato a lottare in fondo alla classifica. L’unione di queste due forze sarà fondamentale nell’alchimia del nostro gioco. È un giocatore con caratteristiche precise, un centro capace di dare nuovi riferimenti vicino a canestro. Starà a noi dargli la dimensione giusta affinché dia il miglior contributo possibile”.

Il pivot reggiano, arrivato da mezza giornata in città, ha già preso parte all’allenamento di questa mattina ed è pronto a partire alla volta di Ljubljana per l’amichevole di oggi.

“Sono contentissimo, sinceramente – ha esordito Cervi davanti ai giornalisti – Vedo la possibilità per me di dimostrare quanto valgo dopo l’esperienza di Varese. Tutti mi hanno parlato bene di questa piazza e scegliere Trieste è stato facile: anche io come la Società, ci ho messo poco a decidere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene sul campo, compresa la grande spinta che ci viene dal voler conquistare quanto prima la salvezza e occupare il posto che ci meritiamo in classifica. Voglio essere da subito una sicurezza in più per miei compagni in area. I nuovi acquisti dimostrano che la squadra è sì un cantiere aperto, ma che può portare con il lavoro ad una solida costruzione”.

La squadra partirà nel primo pomeriggio alla volta di Ljubljana, per sostenere alle 17.30 un test amichevole a porte chiuse contro la formazione dell’Olimpija. Il match sarà utile a coach Dalmasson per provare in campo i nuovi rinforzi e preparare al meglio la sfida di domenica 19 gennaio contro Varese.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste