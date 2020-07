Tyler Cain lascia Brescia, futuro a Pesaro?

“Abbiamo compiuto tutti gli sforzi possibili per trovare una soluzione tecnica che prevedesse ancora il coinvolgimento di Tyler Cain nel nostro progetto tecnico – spiega Sandro Santoro, general manager della Germani Brescia -. Tyler non è solo un buonissimo giocatore, ma soprattutto un professionista eccellente. Tutti gli sforzi profusi per cercare di trovare una soluzione tecnica consentita dai regolamenti non hanno sortito gli effetti desiderati. Nostro malgrado, dunque, abbiamo dovuto valutare assieme al giocatore stesso e ai suoi procuratori una soluzione che potesse consentirgli di liberarsi per accasarsi in un’altra società”. “Per noi si tratta di una rinuncia forzata, che dipende dalle tante difficoltà che abbiamo vissuto in questo periodo – prosegue Santoro -. Abbiamo la consapevolezza di aver profuso tutto l’impegno possibile per arrivare a una soluzione che potesse consentire a Cain di restare a Brescia. I motivi per cui non ci siamo riusciti sono stati compresi dallo stesso giocatore e da chi lo rappresenta. Non mi rimane altro che ringraziare Tyler Cain per ciò che ha fatto nella porzione di stagione che ha disputato con la nostra maglia, per la serietà dimostrata giorno dopo giorno come persona e come professionista. Gli auguro il meglio possibile per un futuro che sarà certamente non inferiore rispetto a quello che il giocatore ha compiuto fino a oggi”. – Uff stampa Germani Leonessa Brescia