UFFICIALE – A Reggio Emilia arriva l’americano Josh Bostic

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con l’atleta statunitense Joshua Lamont Bostic.

Guardia di 196 centimetri nato a Columbus (Ohio) nel 1987, Bostic è uscito nel 2009 dall’ateneo di Findlay ed ha iniziato a Kyoto, in Giappone, la sua carriera professionistica.

Per lui tante esperienze nei campionati europei, in Belgio, Francia, Lettonia, Croazia e Polonia, oltre a due stagioni in Serie A, con le maglie di Caserta e Sassari.

Nelle ultime due annate Bostic ha giocato in Polonia all’Arka Gdynia, disputando anche l’Eurocup. Nel 2020-2021 per lui in 32 partite tra campionato e coppa, 17.7 punti di media con 4.4 rimbalzi 3.2 assist di media.

Queste le parole del Direttore Generale biancorosso Filippo Barozzi: “Con l’ingaggio di Bostic acquistiamo un giocatore che abbina alla grande esperienza internazionale qualità balistiche, tecniche e caratteriali di alto livello. Un innesto che si incastra con le caratteristiche degli atleti che compongono il pacchetto esterni, che con il suo arrivo è al completo. La squadra sta formandosi sempre più secondo quelle che erano le nostre linee guida iniziali, da oggi insieme allo staff tecnico ci concentreremo sull’individuazione e l’ingaggio dei tasselli mancanti nel reparto lunghi”.

“Sono davvero emozionato all’idea di tornare in Italia – ha dichiarato Josh Bostic – reputo la Serie A un campionato tra i più competitivi e storici del panorama cestistico. È un onore poter vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana, un club che ricordo per la sua tradizione vincente e per il suo grande ambiente fin da quando l’ho incontrata per la prima volta da avversario. E’ una sfida stimolante in una società che si sposa perfettamente con la mia personalità e con la mia determinazione nel voler rendere questa stagione piena di successi”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana