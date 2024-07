UFFICIALE – A Reggio Emilia l’ex Sassari Stephane Gombauld

By

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta francese Stéphane Gombauld.

Alto 205 centimetri, classe 1997 e nativo della Guadalupa, Gombauld si è formato a livello giovanile tra INSEP e Asvel Villeurbane.

Dopo un’esperienza in Serbia, è esploso definitivamente a Nancy, prima vincendo il campionato di Serie A2 da MVP nella stagione 2021/2022 con 19.5 punti e 8.6 rimbalzi di media e poi riconfermandosi la stagione successiva nella massima serie con 13.6 punti e 6.5 rimbalzi.

Lo scorso campionato Gombauld è approdato in Italia, disputando anche la Basketball Champions League con il Banco di Sardegna Sassari: per lui 10.8 punti e 5.8 rimbalzi di media in LBA, con un massimo di 31 punti contro Varese il 21 aprile scorso.

Queste le parole di coach Priftis: “Parliamo di un ragazzo che conosce già la Serie A. Affiancherà Faye nella posizione di numero “5” e credo sia una coppia ben assortita: Stéphane è un giocatore atletico, bravo a giocare il pick and roll e molto efficace in transizione. Penso possa sposarsi bene con i nostri esterni e possa aiutarci. Ovviamente dovremo lavorare bene con il resto del gruppo per rendere questo possibile”.

Così ha dichiarato Gombauld: “Sono contento di poter vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana la prossima stagione: non vedo l’ora di conoscere lo staff, la squadra e soprattutto i tifosi. Sono qui per aiutare la squadra a vincere più partite possibili: per farlo lavorerò duro fin dal primo giorno con i miei compagni”.