UFFICIALE – A volte ritornano, Austin Daye e Pesaro di nuovo insieme

Clamoroso ritorno in Italia e proprio a Pesaro per il talento californiano dopo la breve esperienza con i New Taipei Kings.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo con il giocatore Austin Daye.

Per l’ala forte nata a Irvine il 5 giugno 1988 si tratta della seconda esperienza in maglia pesarese dopo quella vissuta nel 2015/2016 e conclusasi con il raggiungimento della salvezza nel massimo campionato.

La carriera professionistica di Daye inizia nel 2009 con la maglia dei Detroit Pistons, con i quali resta fino al 2013 prima di passare al Khimki, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e San Antonio Spurs. Dopo le parentesi con Erie BayHawks e Atlanta Hawks, approda a Pesaro per poi trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Nel 2017/2018 è in Israele con l’Hapoel Gerusalemme mentre dal 2018 al 2022 torna in Italia per difendere i colori della Reyer Venezia: con la squadra veneta vince la FIBA Europe Cup, uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva a Pesaro reduce dall’esperienza con la canotta dei New Taipei Kings.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Pesaro, 08/03/2023