UFFICIALE – Aamir Simms rinnova con la Reyer Venezia

L’Umana Reyer comunica con soddisfazione di aver trovato l’accordo per il prolungamento pluriennale del contratto con Aamir Simms, ala/centro di 203 centimetri per 111 chili, nativa di Palmyra (Virginia, USA).

Simms è arrivato in orogranata nell’estate 2023 e nella prima stagione con l’Umana Reyer ha disputato 55 partite registrando 10.4 punti, tirando con il 54.2% da 2 e il 40% da 3, e 4.5 rimbalzi in LBA e 11 punti e 4.8 rimbalzi in Eurocup.

L’ala classe 1999 si è distinta anche per le notevoli doti difensive e di leadership, salendo ancor più di livello nei playoff scudetto.

È stato votato una volta Green & Smart Solutions MVP del mese ed eletto miglior difensore del mese di ottobre della LBA e grazie alla sua generosità ed empatia è entrato nel cuore dei sostenitori reyerini.

Aamir Simms

Sono davvero felice di continuare a giocare con la Reyer e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me. Questo è un club ambizioso e sono convinto che nella passata stagione abbiamo messo fondamenta solide, finendo in crescendo, su cui costruire il nostro prossimo futuro. Sono felice che gran parte del gruppo sia stato riconfermato, credo che il front office abbia fatto, come l’anno scorso, un grande lavoro.

A Venezia sto benissimo, c’è grande sintonia con l’ambiente, la città e i tifosi. Ho ricevuto tanti messaggi in questo periodo dai sostenitori reyerini ed è qualcosa per cui sono grato. Abbiamo tanto lavoro da portare avanti e siamo desiderosi di regalarci e regalare grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di cominciare, vogliamo fare qualcosa di importante per questo Club. Ci vediamo presto. Forza Reyer!

Comunicato Reyer Venezia