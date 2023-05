UFFICIALE – Alessandro Pajola prolunga con la Virtus Bologna fino al 2026

Virtus Segafredo Bologna S.p.A. è lieta di comunicare il prolungamento contrattuale di Alessandro Pajola fino al 2026.

“Pajo”, cresciuto nelle giovanili della Virtus dal 2015, ha collezionato con la maglia bianconera una promozione e una Coppa Italia di A2, una Basketball Champions League, uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e la vittoria dell’EuroCup nella passata stagione. A livello individuale è stato nominato miglior under 22 della Serie A nella stagione 20/21 ed MVP della Supercoppa Italiana nella stagione 21/22. Alla sua ottava stagione in Virtus Segafredo, un punto fermo della Nazionale Italiana, Alessandro è undicesimo per numero di presenze nella storia delle V nere e quarto per assist in Serie A nella storia della Virtus.

Una vita con la maglia della Virtus Bologna cucita addosso…

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna