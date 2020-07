UFFICIALE – Alla Reggiana arriva Brandon Taylor

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo di durata annuale con l’atleta statunitense Brandon Charles Malik Taylor.

Playmaker classe 1994, 178 centimetri, nativo di West Hollywood (Los Angeles), Taylor è uscito nel 2016 dall’ateneo di Utah, iniziando così la sua carriera professionistica in Ungheria all’Alba Fehervar, con la quale si è laureato campione nazionale, conquistando sia il campionato che la coppa di Lega e disputando inoltre la Fiba Europe Cup.

Nel 2017-2018 passa alla Steaua Bucarest in Romania, mentre nel 2018-2019 gioca la sua prima stagione in Italia con la maglia di Bergamo in Serie A2, raggiungendo la semifinale playoff.

Nell’ultima annata Taylor ha invece calcato i parquet della prima Lega francese a Le Mans, chiudendo con 15,2 punti e 7,1 assist di media, con il 48% da 2 punti, il 37% da 3 ed il 92% ai tiri liberi.

“Firmiamo un giocatore giovane, ma con già una buona esperienza europea alle spalle – ha dichiarato il Direttore Generale Filippo Barozzi – Brandon è reduce da un ottimo campionato disputato in una società di alta tradizione come Le Mans. Siamo fiduciosi che la Pallacanestro Reggiana possa rappresentare un ulteriore step di crescita per un atleta che ha dimostrato, oltre alle sue indubbie qualità sul campo, grande ambizione”.

Queste invece le parole di Brandon Taylor: “Sono molto carico nell’accettare questa sfida che mi riporta in Italia dopo due anni, in un paese dove sono stato bene. Credo che, come la Pallacanestro Reggiana sia stato un trampolino di lancio per tanti giocatori, possa esserlo anche per me. Sogno di vivere una stagione speciale e memorabile insieme a tutta la città di Reggio Emilia”.

–

Uff stampa Pallacanestro Reggiana