UFFICIALE – Altra tappa italiana per Jason Burnell: c’è la firma con la Germani Brescia

La Pallacanestro Brescia comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2025 con l’ala americana Jason Burnell che nell’ultima stagione ha disputato il campionato italiano e la Fiba Europe Cup con la maglia dell’Happy Casa Brindisi. Il giocatore classe 1997, già visto in Italia con le maglie della Pallacanestro Cantù e della Dinamo Sassari, ha fatto registrare le medie di 9.8 punti, 5.4 rimbalzi e 2.1 assist in campionato e 12 punti con 6.7 rimbalzi e 3.5 assist in Fiba Europe Cup.



Dopo la firma di Miro Bilan ecco il secondo colpo estivo della Germani, con Jason Burnell che va ad aggiungersi alla lista dei giocatori a disposizione di Coach Alessandro Magro.



LE PRIME PAROLE DI JASON IN BIANCOBLU:

“Sono felice di tornare in Italia per un’altra stagione, non vedo l’ora di giocare per la Germani e scendere in campo davanti ai loro tifosi. Il mio obiettivo è quello di competere, vincere campionati ed essere il miglior compagno di squadra che io possa essere. Ho scelto di venire a Brescia per vincere e per continuare a crescere come giocatore e come compagno di squadra!! E non vedo l’ora di mettermi al lavoro!!!”



CARRIERA



Figlio di un allenatore liceale, Jason ha frequentato l’High School di Providence nel Rhode Island, per poi iscriversi alla Georgia Southern University, con cui ha disputato 24 gare nella stagione 2015-2016. L’anno dopo si trasferisce al St.Petersburg College, giocando 34 partite da oltre 20 punti e 10 rimbalzi di media. Dopo gli ottimi numeri registrati Burnell passa ai Gamecocks di Jacksonville, dove resta dal 2017 al 2019. Chiude la carriera universitaria come miglior realizzatore, miglior rimbalzista e assistman della JSU. Nell’estate 2019, dopo essersi dichiarato eleggibile al draft, approda in Italia dove inizia la carriera da professionista in maglia Pallacanestro Cantù: Burnell ha chiuso il campionato LBA con 11.7 punti, 5.2 rimbalzi e 1.5 assist di media in 20 partite disputate. Dopo aver chiuso la sua prima stagione in Italia, Jason si trasferisce alla Dinamo Sassari. Con la squadra sarda disputa il campionato italiano e la Basketball Champions League. Dopo due stagioni Burnell decide di spostarsi a Brindisi dove disputa il campionato italiano e la FIBA Europe Cup



2019-2020 Pallacanestro Cantù

2020-2022 Dinamo Sassari

2022-2023 Happy Casa Brindisi

